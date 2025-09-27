Deportes mundial sub 20

Chile vs Nueva Zelanda: horario y dónde ver en vivo el debut en el Mundial Sub-20

Por Juan Andrés Galaz Pinto

27.09.2025 / 09:18

El Mundial Sub 20 de la FIFA arranca este sábado 27 de septiembre en Chile y tendrá a la selección nacional como protagonista en el partido inaugural frente a Nueva Zelanda.

El equipo dirigido por Nicolás Córdoba abrirá su participación en el Grupo A a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en un duelo que marcará el inicio del certamen juvenil más importante del planeta.

La Roja Sub 20 buscará comenzar con el pie derecho su camino en la cita mundialista, en lo que se proyecta como una oportunidad única para consolidar una generación llamada a ser protagonista en el fútbol chileno.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el debut de la sub 20?

  • Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025
  • Horario: 20:00 horas
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Dónde ver el debut de Chile

El encuentro inaugural será transmitido en Amazon Prime Video (para Chile y Latinoamérica), DGO (DirecTV Go) y Chilevisión.

Tras este estreno, la selección chilena se enfrentará a Japón el martes 30 de septiembre, también en el Estadio Nacional, en la segunda jornada del Grupo A.

