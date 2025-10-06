Chile vs. México: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20?

La selección nacional avanzó a la fase de 16 mejores y buscará el paso a cuartos de final ante México este martes en el estadio Elías Figueroa Brander.

Este domingo se definieron los cruces de los octavos de final del Mundial Sub 20, que se disputa en Chile, y la “Roja” juvenil ya conoce a su primer rival: México.

El partido marcará el inicio de la fase de eliminación directa, donde se definirá quién avanza a los cuartos de final.

La selección dirigida por Nicolás Córdova llega a esta instancia tras una victoria y dos derrotas en la fase de grupos. A pesar de los resultados, la clasificación se logró gracias al criterio de Fair Play, luego de un triple empate en puntos y que Chile acumuló menos tarjetas amarillas que sus rivales.

Por su parte, México cerró su grupo con 5 puntos, producto de un empate ante Brasil y otro ante España, además de un triunfo por la mínima sobre Marruecos.

¿A qué hora, cuando y dónde ver en vivo el partido entre Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20?

El duelo se jugará este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, recinto que acogerá el esperado encuentro que definirá al primer clasificado a los cuartos de final por este lado del cuadro.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por Chilevisión y DSports en cable, así como a través de internet por DGO.

La Roja juvenil buscará dar un paso histórico y continuar su camino en el torneo que reúne a las promesas del fútbol mundial.