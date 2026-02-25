Chile jugará amistoso con Portugal previo al Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde será el partido?

Chile enfrentará a la selección capitaneada por el astro Cristiano Ronaldo, que clasificó al certamen mundial por séptima ocasión consecutiva.

(EFE) – Este miércoles, la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) anunció que la selección chilena enfrentará en un amistoso a Portugal en junio próximo, antes de que los lusitanos compitan en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio”, informaron en un comunicado.

La Roja será visitante en este encuentro que se jugará en el país luso el sábado 6 de junio, el cual será el penúltimo duelo de preparación de la selección que dirige el español Roberto Martínez, antes de jugar la Copa del Mundo.

Portugal enfrentará luego a Arabia Saudí en México, en su último duelo amistoso antes de la competencia.

Chile enfrentará a la selección capitaneada por el astro Cristiano Ronaldo, que clasificó al certamen mundial por séptima ocasión consecutiva, al imponerse a Armenia.

Para la escuadra chilena será el cuarto amistoso que disputará en el primer semestre del año, luego de haber confirmado su participación en la FIFA Series 2026 en Oceanía, donde enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelandia.

Los partidos se jugarán en marzo próximo en la ciudad de Auckland, ante africanos y oceánicos que también están clasificados al Mundial 2026, que se inicia el 11 de junio hasta el 19 de julio.

El equipo luso competirá dentro del grupo K en la Copa del Mundo, en el que también están Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca intercontinental.

Chile, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, no clasificó al Mundial por tercera ocasión consecutiva tras finalizar la eliminatoria sudamericana en la décima y última posición, luego de los fallidos ciclos de los entrenadores argentinos Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca que antecedieron a Córdova.

Esta será la quinta ocasión en la que Chile y Portugal se enfrentan, la última fue en la Copa Confederaciones 2017, cuando La Roja derrotó en penaltis a los lusos.