Chile vs España hoy en semifinales del Mundial de la Kings League: Horario y dónde ver gratis por streaming

La Roja enfrenta este jueves al equipo más experimentado del torneo tras eliminar a Alemania y quedar a un triunfo de una final inédita en la Kings World Cup Nations.

Chile tendrá que enfrentar a España en las semifinales del Mundial de la Kings League, con el objetivo de clasificar por primera vez a la final del torneo. El duelo se juega este jueves 15 de enero y pone a La Roja frente al principal favorito al título.

La selección chilena llega a esta instancia tras vencer por 8-5 a Alemania, resultado que confirmó su buen momento en la Kings World Cup Nations y la dejó a un paso de una final inédita.

Chile no figuraba entre los candidatos al inicio del campeonato, principalmente por la escasa experiencia de sus jugadores en la liga de fútbol 7 creada por Gerard Piqué. De hecho, Mathias Vidangossy era el único integrante del plantel con conocimiento previo del formato.

Pese a ese escenario, el equipo presidido por Arturo Vidal avanzó con autoridad y se mantiene invicto en el torneo, consolidándose como una de las revelaciones del Mundial.

España aparece como el rival más complejo del campeonato. No solo es uno de los equipos con mayor experiencia en la Kings League desde su creación en 2022, sino que además es considerado el principal aspirante al título.

Horario y programación de las semifinales

Chile vs. España: jueves 15 de enero, 18:00 horas de Chile.

jueves 15 de enero, 18:00 horas de Chile. México vs. Brasil: jueves 15 de enero, 19:00 horas de Chile.

Dónde ver el partido en vivo

El partido de Chile será transmitido de forma gratuita a través del canal oficial de la Kings League en Twitch.

Además, ESPN y Disney+ Premium emiten todos los encuentros del Mundial de la Kings League.

El ganador del cruce entre Chile y España avanzará a la gran final del Mundial de la Kings League, instancia que definirá al campeón del torneo que se disputa en Brasil.