Amistoso de alto nivel para La Roja: Informan que Chile enfrentará a la Noruega de Erling Haaland en marzo

La Roja sumará un duelo de preparación ante un seleccionado clasificado al Mundial 2026. El partido se jugaría en la fecha FIFA de marzo, con Noruega como rival.

La Selección Chilena sumará un amistoso internacional de alto nivel en su planificación de cara al próximo ciclo, pese a haber quedado fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Según trascendió en distintos medios especializados, La Roja enfrentará en marzo a la selección de Noruega, uno de los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo y que cuenta con figuras de primer nivel.

Un duelo en fecha FIFA

El encuentro se disputaría durante la fecha FIFA de marzo, periodo en el que Chile volverá a la cancha mientras define su proyecto deportivo de largo plazo.

En ese contexto, el combinado nacional aún no cuenta con un entrenador confirmado, luego de que Manuel Pellegrini extendiera su contrato con el Real Betis hasta junio de 2027. De manera interina, todo apunta a que Nicolás Córdova seguirá al mando del equipo.

El combinado escandinavo llega al amistoso con el cartel de clasificado al Mundial 2026 y con Eerling Haaland como su principal figura.

De acuerdo a lo señalado, Noruega habría elegido a Chile como rival considerando que podría enfrentar a Bolivia en la Copa del Mundo, en caso de que el elenco altiplánico supere el repechaje.