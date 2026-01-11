Deportes ironman

Cecilia Pérez revalida su título y se consagra bicampeona del Ironman 70.3 de Pucón

Por CNN Chile

11.01.2026 / 11:50

La deportista completó la exigente prueba con un tiempo de 4 horas y 22 minutos, mejorando su propio registro anterior y confirmando su dominio en una de las fechas más emblemáticas del circuito internacional.

La triatleta mexicana Cecilia Pérez volvió a inscribir su nombre en la historia del Ironman 70.3 de Pucón tras coronarse este domingo como bicampeona de la competencia, disputada en la Región de La Araucanía.

Pérez, que ya había ganado la edición anterior, repitió una actuación sólida y consistente a lo largo de las etapas de natación, ciclismo y trote, imponiéndose ante un grupo de rivales de alto nivel. Con este resultado, la mexicana suma un nuevo hito a su trayectoria y consolida un bicampeonato que calificó como especialmente significativo.

Tras cruzar la meta, la triatleta destacó la dureza del recorrido y el apoyo del público. “Estoy muy feliz de ganar nuevamente acá en Pucón. Es una carrera muy exigente y el aliento de la gente se siente en todo momento. A pesar de no ser chilena, el apoyo fue increíble y eso se agradece muchísimo”, señaló en conversación con CNN Chile Deportes.

Respecto al desarrollo de la competencia, Pérez explicó que el momento más decisivo se dio en la parte final del trazado. “La recta final fue muy dura. Sabía que venían rivales fuertes, como Romina, campeona en Valdivia, así que había que mantenerse concentrada hasta el final”, comentó.

La triatleta también se refirió a sus próximos desafíos deportivos, adelantando un cambio de enfoque para la temporada. Según explicó, este Ironman 70.3 podría ser el único que dispute este año, ya que su objetivo ahora es prepararse para las distancias sprint y olímpica, con miras al nuevo ciclo competitivo.

