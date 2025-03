Cecilia Pérez critica la pelea en el directorio de Blanco y Negro: “No es un buen ejemplo”

La vicepresidenta de Azul Azul condenó el episodio de violencia vivido entre el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, y el abogado Carlos Cortés.

La polémica al interior de Blanco y Negro sigue generando repercusiones en el fútbol chileno. Luego de que el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, fuera agredido por el abogado Carlos Cortés en la última reunión del directorio, distintas figuras del deporte han reaccionado a la situación.

Una de ellas fue Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, quien condenó la violencia y cuestionó el actuar de los dirigentes de Colo Colo. “La violencia es mala siempre, y yo lo dije en su minuto, cuando tú eres dirigente de un club y actúas muchas veces tratando mal a otro, no es un buen ejemplo”, señaló en declaraciones recogidas por Radio ADN.

Pérez también hizo un llamado a que los dirigentes den el ejemplo, destacando que su actuar influye en los hinchas. “Yo espero que eso sea eliminado del fútbol, si no damos el ejemplo nosotros, qué le podemos pedir a los hinchas“, agregó.

No es la primera vez que la exministra de Deportes critica a Aníbal Mosa. A finales del año pasado, ya había manifestado su desacuerdo con la forma en que el presidente de Blanco y Negro se expresa. “Ese caballero que habla tan destemplado, no me gusta, nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava, debería dar un ejemplo al resto“, dijo en su momento.

Por ahora, ni Aníbal Mosa ni Blanco y Negro han respondido a las críticas de Pérez, mientras la crisis en la dirigencia alba sigue marcando la agenda del fútbol chileno.