Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Este domingo se define quién será el nuevo campeón de Roland Garros

En infartantes semifinales, este jueves se definieron los finalistas de la final masculina de Roland Garros. Este domingo 8 de junio, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán nuevamente, esta vez en busca de la Copa de los Mosqueteros.

En la mañana el español número 2 del mundo se enfrentó a Lorenzo Musetti. El duelo, que si bien terminó con el italiano retirándose por lesión, mantuvo al murciano contra las cuerdas en el primer set. El encuentro terminó 4-6, 7-6, 6-0 y 2-0.

Por el otro lado, el número 1 del Ranking ATP derrotó en tres sets seguidos a Novak Djokovic por 6-4, 7-5 y 7-6. Aunque “Nole” luchó y dio pelea, incluso por momentos ni siquiera se notó la diferencia de edad entre ambos (38 vs 23), no fue suficiente, y quedó en el camino.

Alcaraz, el campeón vigente, saldrá a defender su título (el año pasado derrotó al alemán Alexander Zverev); mientras que Sinner enfrentará su primera final en Roland Garros.

El encuentro se jugará en el Court Philippe Chatrier en horario por definir. Será transmitido a través de la plataforma de streaming Disney+.

World No.1 🏆 World No.2

It doesn’t get much bigger than THIS. pic.twitter.com/C2NWTFfRLe

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2025