Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se medirán en la final del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?

El 1 y 4 del mundo disputarán la final del primer Grand Slam del año este domingo.

Tal y como ocurrió en las finales de Wimbledon 2023 y 2024, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic protagonizarán una nueva final de Grand Slam.

El español y el serbio se enfrentarán en la final del Australian Open, siendo esta la tercera ocasión que ambos tenistas se vean las caras en la última instancia de un major, en las dos finales anterioires, el triunfo fue para Alcaraz.

El 1 del mundo batalló en un partido que se extendió por 5 horas y 27 minutos contra Alexander Zverev (3°) para ganarle en cinco sets por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

Mientras que máximo ganador de Grand Slams de la historia, venció al campeón defensor Jannik Sinner (2°) por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en más de cuatro horas para sacar su boleto a la final.

¿Cuándo es la final del Australian Open 2026?

La final está programada para este domingo 1 de febrero. Esta será la primera final del Grand Slam australiano para el español, mientras que para el serbio será la 11°, las 10 que ya jugó, las ganó.

Alcaraz buscará su séptimo Grand Slam y completar así el “Career Slam” al obtener el último major que le falta en su palmarés. Para Djokovic, ganar significaría llegar a 25 majors ganados en su carrera, extendiendo aún más su leyenda en el deporte blanco.