El boxeador mexicano Canelo Álvarez amenazó por Twitter al futbolista argentino, Lionel Messi. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre“, escribió.

Canelo estalló con furia en redes sociales luego de que se viralizara un video en donde, supuestamente, Messi “patea” la camiseta de México mientras se está sacando la zapatilla.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

No mames Canelo, nomás se quitó el botín y alcanza a pegarle sin querer a la playera de México🤣🤣🤣 sacan todo de contexto pic.twitter.com/4Ft5ERk0iq — MAU (@LuckCollector_) November 28, 2022

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera“, señaló el boxeador, quien aprovechó de lanzar una serie de tuits contra el ícono argentino.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES🇲🇽🇲🇽🇲🇽 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

David Faitelson, reconocido periodista deportivo mexicano, le escribió a Canelo: “Messi estira la pierna para sacarse la zapatilla. No inventemos tonterías donde no las hay“.

Se equivoca “El Canelo” Álvarez. Messi es de ese estilo. Es un futbolista que respeta y se da a respetar. Pone la camiseta delante de él y estira la pierna para sacarse la zapatilla. No inventemos tonterías donde no las hay. Argentina ganó y punto… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Las reacciones a los tuits de Canelo contra Messi dieron la vuelta al mundo. Ibai Llanos, streamer español e impulsor de La Velada del Año, evento de boxeo en donde se enfrentan youtubers, streamers e influencers de todo el mundo, comentó: “Lunes, 8:00 de la mañana y el primer tweet que leo es de Canelo Álvarez amenazando a Messi. Empieza con alegría y paz la semana“.

Lunes, 8:00 de la mañana, y el primer tweet que leo es de Canelo Álvarez amezando a Messi. Empieza con alegría y paz la semana. https://t.co/TYMPX0g6CO — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2022

El ex seleccionado argentino y actual streamer, Sergio “Kun” Agüero, respondió: “Señor Canelo, no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Mira aquí más reacciones:

El Canelo cuando se tope con Messi pic.twitter.com/NJMLRRuE5L — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) November 28, 2022

El Canelo al ver a messi pisando la camisa de México: pic.twitter.com/iQMf55KOg9 — Dylan M. (@Dylan_Montiel26) November 28, 2022