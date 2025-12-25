El británico Jack Draper anuncia que regresa a las competencias tras su lesión: Disputará el Australia Open

El tenista de 24 años volverá para el primer Grand Slam de 2026.

(EFE) – El tenista Jack Draper, décimo jugador del mundo, anunció que volverá a la competición al inicio del curso y que disputará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El jugador de Sutton, de 24 años, que llegó a ser la cuarta raqueta del circuito en junio pasado, se retiró en el US Open a fines de agosto.

Lesionado, no se presentó al partido de segunda ronda ante el belga Zizou Bergs y anunció que daba por concluido el curso para recuperarse físicamente.

El campeón de Indian Wells en este 2025 y de Viena y Stuttgart, sus primeros éxitos, en el 2024, anunció su presencia el Melbourne en un video de un acto que fue publicado en redes sociales.

“Sí, jugaré en Australia. No ha sido la etapa mejor para mí. Estaba en una línea ascendente y me sentía muy bien. Y de repente me ocurre algo así. Hay dos opciones, o no hacer nada o seguir adelante. Seguí. Tienes éxito, luchas, pasa esto y luego vuelves a tener éxito”, expresó el jugador británico, finalista en la última edición del Masters 1000 de Madrid.