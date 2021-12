El jugador chileno-inglés Ben Brereton Díaz fue el protagonista de un clip con el que el Blackburn Rovers saludó a sus hinchas en el marco de la celebración de Navidad.

Junto a su compañero de equipo Bradley Dack, Big Ben se mostró en una faceta bastante extrovertida para llevar a cabo un divertido diálogo acerca de preparaciones para esta fecha especial, como por ejemplo, el relleno de pavo para la cena.

En el breve video, el goleador del Blackburn se puede ver acompañado de un atuendo acorde a la ocasión, eso sí los colores de las prendas fueron modificados para que vayan en la línea de los matices del equipo del condado de Lancashire.

La publicación en twitter acumula varios comentarios, entre los que se pueden leer algunos de nuestros compatriotas que no cesan en su fanatismo por el nuevo ídolo chileno.

“Gracias por llegar a la selección de Chile y darnos mucho futbol. Te amo“, dijo uno de los usuarios en Twitter mientras que otro pidió a los ingleses que “cuiden mucho a Ben”.

“Empanadas for Ben“, comentó otro chileno en la red social del pajarito.

Este ha sido un año especial para el delantero en su club, pues aún restando un partido antes del fin de año, ha acumulado un total de 19 goles en la temporada, que lo mantiene como el segundo goleador de la Championship.

Los goles del chileno le han permitido a su equipo escalar en la tabla de posiciones y quedar, a la fecha, posicionado en el tercer puesto de la clasificación.

Ademas, fue elegido por el reconocido medio local The Mirror como parte del “Once Ideal de la Championship 2021”.

El Blackburn enfrentará mañana al mediodía al Hulk City y se espera que Brereton sea parte del encuentro desde la partida.

Christmas Dinner, Dacky style! 🍽️

'Gravy all over' is a must today. 😍😂#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/zue4cwFpal

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 25, 2021