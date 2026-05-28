¡Bombonerazo cruzado! Católica vence a Boca, lo elimina y sueña con la Libertadores

¡Historia cruzada! Universidad Catolíca se hizo gigante en argentina y avanzó en la Copa Libertadores.
Los Caballeros Cruzadosa fueron con personalidad a La Bombonera a enfrentar al temido Boca Junior, que solo se quedó en el nombre. Hoy mostró un bajo nivel, que no quita en nada el tremendo trabajo del cuadro cruzado.
Ante un estadio que estuvo gran parte del partido enmudecido, los dirigidos por Daniel Garnero, mostraron personalidad y fortaleza.
Con el triunfo por 1-0, gracias a un golazo de Clemente Montes, el cuadro de la franja avanza a los cuartos de final, en el primer puesto del grupo, superando a los gigantes del continente como Cruzeiro y el mismo Boca, que una vez más fracasa a nivel continental.
De esta manera, además de instalarse en la siguiente fase, Católica sueña con seguir avanzando en la Copa Libertadores.
Así, el cuadro de la franja se suma a Coquimbo Unido que también logró pasar de fase como primero de su grupo.
¡Bombonerazo cruzado!
¡FINAAAAAL EN LA BOMBONERA! ⏱️💥
SÍ SEÑORES, #LosCruzados SON LÍDERES DE SU GRUPO EN LA CONMEBOL #Libertadores 🏆 y derrotaron a Boca Juniors por 1-0 en Buenos Aires 🎯🇦🇷
⚽💎 Clemente Montes 1️⃣1️⃣👏
¡ESTO ES CATÓLICA! ⚪🔵
LA UC ESTÁ DENTRO DE LOS MEJORES 16 DE AMÉRICA 🏆
— Universidad Católica (@Cruzados) May 29, 2026
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