“¡Bienvenido al eterno campeón!”: Fernando Ortiz es confirmado como nuevo técnico de Colo Colo

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria del directorio, marcando el inicio de una nueva etapa en el club más laureado del fútbol chileno.

El directorio de Blanco y Negro confirmó este sábado, de manera unánime, al argentino Fernando Ortiz como el nuevo director técnico de Colo Colo.

Ortiz, exentrenador de equipos en la Liga MX y con un pasado destacado como jugador en clubes argentinos como Boca Juniors, asumirá el desafío de conducir al equipo en la recta final del campeonato nacional y en las competiciones internacionales en las que participa el “Cacique”.

El club difundió un mensaje de bienvenida a través de sus redes sociales, destacando la experiencia del estratega trasandino y la expectativa de que pueda liderar al plantel hacia nuevos éxitos deportivos.

Con la llegada de Ortiz, Colo Colo busca recuperar estabilidad y consolidar su rendimiento tras la salida de Jorge Almirón, en un momento clave de la temporada.