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Bayern vs. Real Madrid: A qué hora juegan y dónde ver la vuelta de cuartos de Champions

Por CNN Chile

14.04.2026 / 08:59

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El cuadro alemán recibe este miércoles 15 de abril al Real Madrid en el Allianz Arena, por la revancha de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Bayern Munich y Real Madrid se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El partido está programado para las 15:00 horas de Chile y, en Sudamérica, será transmitido por el Plan Premium de Disney+.

La serie llega con ventaja para el conjunto alemán, que se impuso por 2-1 en la ida disputada el 7 de abril, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El descuento del equipo español fue obra de Kylian Mbappé.

Bayern buscará sostener la diferencia como local ante un Real Madrid que necesita remontar para seguir con vida en el torneo continental.

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