Deportes barcelona

Barcelona vs Slavia Praga por Champions League: horario y dónde ver el partido en Chile

Por Michel Nahas Miranda

02.01.2026 / 11:08

{alt}

El Barcelona visita al conjunto checo por una nueva jornada de la Champions League. Revisa el horario en Chile, el estadio y dónde ver el partido en vivo por TV y streaming.

El Barcelona vuelve a la acción en la Liga de Campeones de la UEFA, donde enfrentará como visitante al Slavia Praga en un duelo clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.

El conjunto azulgrana aparece como amplio favorito en la previa, aunque deberá lidiar con un escenario históricamente complejo en Praga.

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

El partido se jugará este miércoles 21 de enero:

  • Hora en Chile: 17:00
  • Estadio: Fortuna Arena, Praga

¿Dónde ver en vivo el partido del Barcelona?

En Chile, el encuentro entre Barcelona y Slavia Praga será transmitido por:

  • ESPN, en televisión por cable
  • Star+, vía streaming online

Ambas señales contarán con transmisión en vivo y cobertura completa del encuentro.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Red Bull apuesta fuerte por Isack Hadjar como compañero de Verstappen para la temporada 2026
Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido injustificado de violinista de su gira
Hospital del Salvador anuncia sumario investigativo tras denuncia ligada a cirugía de madre de Ximena Aguilera
Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en hotel de San Francisco
Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón
Cancillería de Bolivia lamenta la muerte de cuatro niñas en incendio en Melipilla durante año nuevo