Barcelona vs Slavia Praga por Champions League: horario y dónde ver el partido en Chile

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
El Barcelona visita al conjunto checo por una nueva jornada de la Champions League. Revisa el horario en Chile, el estadio y dónde ver el partido en vivo por TV y streaming.
El Barcelona vuelve a la acción en la Liga de Campeones de la UEFA, donde enfrentará como visitante al Slavia Praga en un duelo clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.
El conjunto azulgrana aparece como amplio favorito en la previa, aunque deberá lidiar con un escenario históricamente complejo en Praga.
El partido se jugará este miércoles 21 de enero:
En Chile, el encuentro entre Barcelona y Slavia Praga será transmitido por:
Ambas señales contarán con transmisión en vivo y cobertura completa del encuentro.
