Barcelona vs Slavia Praga por Champions League: horario y dónde ver el partido en Chile

El Barcelona visita al conjunto checo por una nueva jornada de la Champions League. Revisa el horario en Chile, el estadio y dónde ver el partido en vivo por TV y streaming.

El Barcelona vuelve a la acción en la Liga de Campeones de la UEFA, donde enfrentará como visitante al Slavia Praga en un duelo clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.

El conjunto azulgrana aparece como amplio favorito en la previa, aunque deberá lidiar con un escenario históricamente complejo en Praga.

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

El partido se jugará este miércoles 21 de enero:

Hora en Chile: 17:00

Estadio: Fortuna Arena, Praga

¿Dónde ver en vivo el partido del Barcelona?

En Chile, el encuentro entre Barcelona y Slavia Praga será transmitido por:

ESPN , en televisión por cable

, en televisión por cable Star+, vía streaming online

Ambas señales contarán con transmisión en vivo y cobertura completa del encuentro.