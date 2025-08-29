Deportes champions league

Barcelona vs PSG: fecha y lugar del debut en Champions y cómo ver el partido

Por CNN Chile

29.08.2025 / 08:52

{alt}

El Barça comenzará su fase de liga europea en condición de visitante entre el 16 y 18 de septiembre. Deberá adaptarse aún a Montjuïc mientras espera la reapertura del Camp Nou, y el partido será transmitido por ESPN y Star+.

El Barcelona ya conoce a su primer rival en la Champions League 2025-26. El debut será nada menos que ante el Paris Saint-Germain, en condición de visitante, en la primera jornada de la fase de liga que se disputará entre el 16 y 18 de septiembre.

El club catalán atraviesa un proceso de transición, ya que aún espera la reapertura del Camp Nou tras las remodelaciones. Mientras tanto, sus duelos de local en Europa se jugarán en el estadio olímpico de Montjuïc.

El estreno internacional del Barça se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN en televisión y en Star+ vía streaming.

En total, el Barcelona disputará ocho partidos en la fase de liga: cuatro como local y cuatro como visitante, con el objetivo de avanzar entre los mejores hacia la fase eliminatoria.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Vocero programático de Matthei: Jara es la "continuidad de un mal Ejecutivo" y Kast sería "un gobierno de minoría"
Lollapalooza Chile 2026: ¿Cómo prevenir estafas al comprar entradas?
Sabrina Carpenter hace audaz advertencia sobre su nuevo disco Man's Best Friend: "No es para mojigatos"
Dirección del Trabajo recuerda que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos tras falla en el Metro
Cierre de estaciones en el Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuándo se paga?