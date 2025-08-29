Barcelona vs PSG: fecha y lugar del debut en Champions y cómo ver el partido

El Barça comenzará su fase de liga europea en condición de visitante entre el 16 y 18 de septiembre. Deberá adaptarse aún a Montjuïc mientras espera la reapertura del Camp Nou, y el partido será transmitido por ESPN y Star+.

El Barcelona ya conoce a su primer rival en la Champions League 2025-26. El debut será nada menos que ante el Paris Saint-Germain, en condición de visitante, en la primera jornada de la fase de liga que se disputará entre el 16 y 18 de septiembre.

El club catalán atraviesa un proceso de transición, ya que aún espera la reapertura del Camp Nou tras las remodelaciones. Mientras tanto, sus duelos de local en Europa se jugarán en el estadio olímpico de Montjuïc.

El estreno internacional del Barça se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN en televisión y en Star+ vía streaming.

En total, el Barcelona disputará ocho partidos en la fase de liga: cuatro como local y cuatro como visitante, con el objetivo de avanzar entre los mejores hacia la fase eliminatoria.