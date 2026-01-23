Barcelona vs Copenhague: A qué hora es y dónde ver el partido por Champions League

El encuentro será disputado en el Spotify Camp Nou . Se trata de un duelo clave para el conjunto blaugrana en la fase de liga del torneo de clubes con más prestigio del mundo.

El Barcelona enfrentara al FC Copenhague por una nueva fecha de la Champions League de la UEFA, en un partido decisivo para sus objetivos en el plano internacional.

El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y marcará un nuevo capítulo entre ambos equipos.

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs Frankfurt?

El partido entre Barcelona y Copenhague será el 28 de enero y comenzará a las 17:00 horas de Chile.

La transmisión en Chile estará disponible a través de ESPN y la plataforma Star+.