Alexis Sánchez recibe carta de un viejo conocido: El FC Barcelona

Alexis Sánchez recibió un gesto especial desde uno de los clubes más importantes de su carrera en Europa.

El delantero chileno compartió en sus redes sociales una carta firmada por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, con motivo de su reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club.

La misiva, fechada en septiembre de 2025, fue difundida por el propio atacante a través de Instagram, donde acompañó la publicación con un breve mensaje: “@fcbarcelona gracias”.

Alexis defendió la camiseta del Barcelona entre 2011 y 2014, periodo en el que conquistó una Liga española, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su traspaso al Sevilla marca un nuevo capítulo en su extensa trayectoria en el fútbol europeo.