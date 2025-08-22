Deportes argentina

Autoridades argentinas confirman clausura del estadio de Independiente tras incidentes

22.08.2025 / 11:18

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo que el club no podrá jugar en su cancha el próximo partido.

Las autoridades informaron la clausura del Estadio Libertadores de América del club Independiente, tras los incidentes producidos el miércoles durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que el recinto deportivo no estará disponible para recibir a Platense durante este fin de semana.

Está programado que ambos equipos se enfrenten este domingo 24 en el marco del campeonato de primera en Argentina.

“Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido”, dijo en conversación con Radio 10, añadiendo que en el lugar hay manchas de sangre que serán evaluadas prontamente para establecer responsabilidades.

La autoridad comunicó que “hay 20 causas judiciales” y que “hay gente que tiene que rendir cuentas. Hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”.

El encuentro entre el club local y Universidad de Chile fue suspendido cuando recién comenzaba el segundo tiempo, dejando a hinchas del conjunto azul heridos y también detenidos, que fueron liberados durante este viernes.

