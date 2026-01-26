Se definieron los cuartos de final del Australian Open: Revisa los cruces

Los principales candidatos como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic llegan en búsqueda del primer Grand Slam del 2026.

La primera semana del primer Grand Slam del año ha concluido con el cierre de los octavos de final y los favoritos llegan firmes a la ronda de los ocho mejores.

Este lunes 26 de enero (martes 27 en Australia) inician los cuartos de final del Australian Open. Los principales candidatos, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner buscan extender su hegemonía en el circuito, mientras que el serbio Novak Djokovic busca agrandar su leyenda en el deporte blanco.

El major australiano no ha dejado grandes sorpresas hasta esta fase del torneo, de los 8 tenistas que disputarán los cuartos de final, siete se encuentran en los primeros ocho puestos del ranking ATP. Siendo el canadiense Félix Auger-Aliassime (8°) el único en no alcanzar esta instancia.

La gran sorpresa ha sido el estadounidense de 20 años Learner Tien, quien actualmente ocupa el casillero 29 del ranking ATP.

Lee también: Novak Djokovic se disculpa tras casi golpear a un pasapelotas en el Australian Open

¿Qué se juegan los principales candidatos en este Australian Open?

Los últimos dos años del tenis han estado dominados por Alcaraz y Sinner, repartiéndose los últimos ocho Grand Slams con cuatro para cada uno. Lo que los deja como favoritos para quedarse con el Australian Open.

Aunque la presencia de Djokovic, máximo ganador de la historia del major australiano con 10 títulos, siempre lo deja como candidato a campeonar en Melbourne.

Para el actual número 1 del mundo, ganar el Australian Open significaría completar el “Career Slam” al hacerse con el último major que le falta. De esta manera ya tendría en su palmarés 7 Grand Slams; 1 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open, convirtiéndose en el tenista más joven en la historia en alcanzar este hito.

Para el italiano Sinner, significaría recortar la diferencia de majors con Alcaraz, alcanzando su quinto Grand Slam, quedando solo uno por detrás del español.

Con 38 años, Novak Djokovic cuenta con 24 Grand Slams ganados a lo largo de su carrera, ya dejó atrás la marca de los 22 majors de Rafael Nadal y los 20 de Roger Federer. Si se corona campeón en Australia, alzaría su vigesimoquinto Grand Slam, agrandando aún más su leyenda en el tenis.