Aún queda una luz de esperanza: ¿Qué necesita Unión Española para evitar el descenso a la Primera B?

Desde el cuerpo técnico hispano buscan transmitir convicción, pese a que el equipo dejó de depender de sí mismo. “Vamos a luchar hasta el final. Ese es el mensaje. En el próximo partido en Santa Laura saldremos a ganar”, afirmó el entrenador Gonzalo Villagra.

A dos fechas del término del Campeonato Nacional, Unión Española atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

La caída de este viernes frente a Deportes Limache, rival directo en la pelea por no descender, profundizó el escenario rojo: el equipo quedó a cuatro puntos de la permanencia, con apenas seis unidades en disputa.

El triunfo de Limache les permitió escalar a la antepenúltima posición con 25 puntos, resultado que podría ser decisivo.

Si los Tomateros derrotan a Unión La Calera en la próxima jornada, sellarán matemáticamente su continuidad en Primera A y, de paso, comprometerán de forma irreversible el futuro de Unión Española e Iquique.

¿Qué necesita la Unión para seguir en primera?

El panorama para los hispanos es poco alentador. En las dos últimas fechas deberán enfrentar a O’Higgins, que pelea por un cupo internacional, y a Coquimbo Unido, flamante campeón del torneo.

Para mantenerse con vida, el conjunto de Plaza Chacabuco está obligado a ganar ambos compromisos y esperar que Limache no sume nuevas victorias. La ecuación es simple, pero extremadamente difícil.

La posibilidad de un descenso, algo que Unión Española no vive desde hace 28 años, en su único paso por la categoría inferior, se vuelve cada vez más concreta.

Aunque en el plantel insisten en aferrarse a la esperanza, los números y los resultados recientes adelantan un cierre dramático que podría marcar un antes y un después para uno de los clubes históricos del fútbol chileno.