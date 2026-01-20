Audi presentó el monoplaza con el que entrará a la Fórmula 1

La marca alemana de los cuatro aros tendrá su debut en la máxima categoría del deporte motor este 2026.

Desde Berlín, Audi dio a conocer el R26, el monoplaza con el que disputarán su primera temporada de Fórmula 1 este 2026.

El equipo alemán anunció su ingreso al “Gran Circo” el año 2022, y este 2026 hará su debut en el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo en la primera carrera del año.

La marca alemana entra con todo en la categoría, con un equipo propio y fabricando su motor, evitando recurrir a otros constructores como lo hacen otros equipos. Esto significa que el auto será totalmente fabricado por Audi.

Para entrar a la categoría, Audi adquirió el equipo Sauber por unos 600 millones de euros.

A pesar de tomar el control del equipo Sauber y renombrarlo, Audi optó por mantener la dupla de pilotos conformada por el alemán Nico Hulkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto. Asimismo, mantuvieron al equipo estratégico, liderado por Mattia Binotto.

Según consignó EFE, Gabriel Bortoleto señaló: “Creces escuchando sobre el dominio de Audi en Le Mans y en los rallies, y ser elegido ahora para llevar ese legado a la Fórmula 1 es un honor increíble”.

Por su parte, Nico Hulkenberg dijo que el ingreso de Audi a la Fórmula 1 es una oportunidad de construir “algo muy especial juntos” y dijo estar impaciente por poner el auto en la pista de Melbourne.

“Somos una auténtica escudería de fábrica con una visión clara a largo plazo, respaldada por inmensos recursos y una experiencia de clase mundial”, dijo el piloto alemán.

El director del equipo, Jonathan Wheatley, destacó el trabajo de los últimos años: “Este monoplaza es la representación de miles de horas de trabajo de un grupo de personas con un talento extraordinario”.

“El objetivo será construir un equipo que se fortalezca con cada vuelta, cada análisis y cada carrera”, añadió.