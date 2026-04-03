Audax Italiano vs O’Higgins: A qué hora y por dónde ver el partido del Campeonato Nacional
Por CNN Chile
03.04.2026 / 13:13
El duelo se disputará en el Estadio El Teniente.
El Campeonato Nacional continúa este viernes 3 de abril con nuevos partidos.
Audax Italiano visitará a O’Higgins para disputar la fecha 8 del torneo de primera.
Los itálicos están en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades, mientras que el cuadro de Rancagua se encuentra en el puesto 9 con la misma cantidad de puntos.
Audax Italiano vs O’Higgins: A qué hora y por dónde ver el partido del Campeonato Nacional
El encuentro será a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.
Será transmitido por la señal televisiva TNT Sports y por la compañía de streaming HBO MAX.