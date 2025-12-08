Así terminó el Campeonato Nacional 2025: dominio absoluto, clasificaciones internacionales y dos descendidos

En un torneo marcado por grandes contrastes, 2025 dejó a Coquimbo Unido como el gran dominador y a dos históricos lidiando con el golpe del descenso.

El Campeonato Nacional 2025 llegó a su fin este domingo 7 de diciembre con una jornada decisiva que confirmó los contrastes de una temporada marcada por el alto rendimiento de algunos clubes y la profunda irregularidad de otros.

Mientras un grupo reducido logró consolidar campañas convincentes y asegurar presencia internacional, varios equipos cerraron el año entre frustraciones, caída de rendimiento y, en dos casos, el descenso de categoría.

Coquimbo Unido se transformó en el indiscutido campeón del torneo tras completar un año sobresaliente.

El cuadro pirata alcanzó 75 puntos en la tabla, una cifra que refleja la solidez de una campaña casi perfecta y que le permitió cerrar la competencia con una ventaja de 17 unidades sobre su escolta más cercano. El equipo mostró consistencia, jerarquía y eficacia, convirtiéndose en el rival más dominante de la temporada.

En la lucha por los cupos internacionales, Universidad Católica y O’Higgins aseguraron clasificación a la Copa Libertadores.

Los cruzados ingresarán directamente a la fase de grupos junto a Coquimbo Unido, mientras que el elenco celeste —tercero en la tabla— disputará la etapa clasificatoria. La buena campaña de ambos conjuntos les permitió cerrar el año con proyección continental.

Más abajo en la clasificación, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal obtuvieron boletos para la Copa Sudamericana, capitalizando tramos de regularidad que les permitieron mantenerse en zona de copas.

En contraste, Colo Colo quedó al margen totalmente de la competencia internacional tras caer ante Audax en la última fecha, un cierre que profundizó una temporada marcada por la falta de contundencia y resultados clave.

En la zona baja, la tabla tuvo dos damnificados. Deportes Iquique y Unión Española firmaron un año deficiente y no lograron revertir sus malas rachas.

Con 24 y 21 puntos, respectivamente, ambos equipos descendieron a la Primera B tras un ciclo deportivo sin repuntes y con serias dificultades para sostener rendimiento competitivo.