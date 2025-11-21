Así quedó el sorteo para el repechaje intercontinental y de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Seis países de todos los continentes, salvo Europa, buscarán las últimas dos plazas para el torneo.

(CNN Español/CNN Chile) – Ese jueves, la FIFA realizó el sorteo del repechaje intercontinental para el Mundial 2026: seis países de todos los continentes, salvo Europa, buscarán las últimas dos plazas para el torneo.

Los clasificados son:

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

República Democrática del Congo (África)

Iraq (Asia)

Jamaica (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)

Suriname (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)

No habrá representantes de Europa porque la UEFA juega su propio repechaje por otras cuatro plazas. La Concacaf es la única con doble representación porque es la confederación sede del Mundial 2026.

Así será el repechaje intercontinental

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1: R.D. del Congo vs. Ganador de la Semifinal 1

El ganador se clasifica al Mundial 2026.

Semifinal 2: Bolivia vs. Suriname

Final 2: Iraq vs. Ganador de la Semifinal 2

El ganador se clasifica al Mundial 2026.

Así será el repechaje de la UEFA

Siempre la selección que será local aparece primero.

Llave A

Semifinales: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Final: Gales/Bonia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Llave B

Semifinales: Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania

Final: Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Llave C

Semifinales: Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo

Final: Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania

Llave D

Semifinales: Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda

Final: República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte

Los bombos para el sorteo del 5 de diciembre

Canadá, Estados Unidos y México estarán el Bombo 1, sin importar su ranking, por ser las sedes del Mundial, como ya ha hecho costumbre la FIFA en cada edición del torneo.

Los otros nueve lugares serán para las mejores nueve selecciones del listado de la FIFA (excluyendo a los locales).

Allí están España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°). Los germanos fueron los grandes ganadores del ranking actualizado, ya que avanzaron un puesto, saliendo del 10°, que los hubiera metido en el Bombo 2, con un enfrentamiento casi asegurado ante una potencia en fase de grupos.

En el Bombo 2 empiezan las aclaraciones, ya que del puesto 10 al 21 de la clasificación de la FIFA están Estados Unidos y México, dos que no cuentan por estar en el Bombo 1, y también Italia, Dinamarca y Turquía, que, como jugarán un repechaje, también son obviados.

Por eso, en este grupo quedaron: Croacia (10°), Marruecos (11°), Colombia (13°), Uruguay (16°), Suiza (17°), Japón (18°), Senegal (19°), Irán (20°), Corea del Sur (22°), Ecuador (23°), Austria (24°) y Australia (26°).

Noruega (29°), Panamá (30°), Egipto (34°), Argelia (35°), Escocia (36°), Paraguay (39°), Túnez (40°), Costa de Marfil (42°), Uzbekistán (50°), Qatar (51°), Arabia Saudita (60°) y Sudáfrica (61°) estarán en el Bombo 3.

Los saltos en los puestos del ranking que aparecen en ese grupo de selecciones obedecen a que en el medio están Canadá (otra anfitriona, ya en el Bombo 1), Ucrania, Polonia, Gales, Suecia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, R.D. del Congo, Iraq, Irlanda (jugarán los repechajes de marzo) y otras como Serbia, Nigeria, Hungría, Grecia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Chile, Malí, Eslovenia y Camerún (ya eliminadas). Incluso allí está Rusia, vetada por la FIFA por su invasión en Ucrania.

El Bombo 4 tendrá a Jordania (66°), Cabo Verde (68°), Ghana (72°), Curazao (82°), Haití (84°) y Nueva Zelandia (86°) como únicas seis selecciones confirmadas. Los otros seis cupos vendrán del repechaje intercontinental (dos plazas) y del de la UEFA (cuatro lugares), sin importar cuál sea el ranking FIFA de las clasificadas.

Ejemplo: si Italia logra un boleto en la repesca europea, será parte de este grupo, sin importar que esté 12° en el listado oficial.

Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones clasificadas?