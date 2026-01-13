Así es la camiseta retro de la Selección Chilena que lanzará Adidas

La nueva indumentaria rinde homenaje al diseño utilizado por La Roja en la Copa América 1993 y por la histórica Sub-17 de Japón, con un corte más holgado y el escudo clásico del combinado nacional.

Adidas lanzará una camiseta retro de la selección chilena que revive uno de los diseños más recordados de la historia reciente de La Roja. Se trata de una edición especial inspirada en la indumentaria utilizada durante la Copa América 1993 y en el ciclo que se extendió hasta 1994.

El modelo también rememora la camiseta que vistió la selección chilena Sub-17 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Japón 1993, equipo que contó con jugadores como Manuel Neira, Sebastián Rozental, Héctor Tapia y Frank Lobos.

La prenda recupera el escudo clásico de la selección chilena y deja atrás el formato slim-fit predominante en las camisetas actuales. En su lugar, presenta un corte más holgado, acorde al estilo de la época, junto con una confección de tela que busca replicar las texturas de las camisetas noventeras.

Entre los detalles destacados se incluyen las tradicionales tres franjas de Adidas en los hombros, integradas al diseño de forma similar a los modelos originales utilizados en los años 90.

Según se informó, la camiseta retro estará disponible de manera paralela a la indumentaria oficial que utilizará la selección chilena durante la presente temporada. El modelo ya se encuentra a la venta en la tienda oficial de Adidas, con un precio de $74.990 pesos.