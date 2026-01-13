Deportes fútbol

Así es la camiseta retro de la Selección Chilena que lanzará Adidas

Por CNN Chile

13.01.2026 / 12:43

{alt}

La nueva indumentaria rinde homenaje al diseño utilizado por La Roja en la Copa América 1993 y por la histórica Sub-17 de Japón, con un corte más holgado y el escudo clásico del combinado nacional.

Adidas lanzará una camiseta retro de la selección chilena que revive uno de los diseños más recordados de la historia reciente de La Roja. Se trata de una edición especial inspirada en la indumentaria utilizada durante la Copa América 1993 y en el ciclo que se extendió hasta 1994.

El modelo también rememora la camiseta que vistió la selección chilena Sub-17 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Japón 1993, equipo que contó con jugadores como Manuel Neira, Sebastián Rozental, Héctor Tapia y Frank Lobos.

La prenda recupera el escudo clásico de la selección chilena y deja atrás el formato slim-fit predominante en las camisetas actuales. En su lugar, presenta un corte más holgado, acorde al estilo de la época, junto con una confección de tela que busca replicar las texturas de las camisetas noventeras.

Entre los detalles destacados se incluyen las tradicionales tres franjas de Adidas en los hombros, integradas al diseño de forma similar a los modelos originales utilizados en los años 90.

Según se informó, la camiseta retro estará disponible de manera paralela a la indumentaria oficial que utilizará la selección chilena durante la presente temporada. El modelo ya se encuentra a la venta en la tienda oficial de Adidas, con un precio de $74.990 pesos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de adidas Chile (@adidascl)

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Detienen a 7 gendarmes por cohecho en cárcel de Puerto Montt
Decretan alerta por tormentas eléctricas en el norte del país: ¿En qué regiones ocurrirá el fenómeno?
Fiscal Xavier Armendáriz por absolución de Claudio Crespo en caso Gatica: “Esta causa no está terminada”
Fiscalía de España investiga a Julio Iglesias por presunto acoso sexual y "tocamientos" a dos exempleadas
Amnistía Internacional denuncia que ley Naín-Retamal generó "manto de impunidad" en caso Gustavo Gatica
¿Por qué se absolvió a Claudio Crespo pese a que se ratificó que disparó a Gustavo Gatica?