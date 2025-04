Arturo Vidal respalda a Mosa y lanza dura crítica al Bloque Vial: “Si no están sumando, que se vayan”

El volante de Colo Colo apuntó contra el sector opositor de Blanco y Negro, al que responsabilizó de entorpecer el desarrollo del club.

Arturo Vidal encendió el ambiente en Colo Colo con potentes declaraciones que apuntaron directamente a la interna dirigencial del club.

En conferencia de prensa realizada este miércoles en el Estadio Monumental, el volante albo no dudó en manifestar su respaldo al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y cargar con dureza contra el Bloque Vial, grupo opositor dentro de la concesionaria.

“Desde que llegué, con Aníbal tengo muy buena onda. Aparte de ser presidente, es de corazón y piel (…) Siempre está cerca, se la juega por los jugadores, ama a Colo Colo y quiere darle lo mejor”, expresó el “King”, dejando clara su preferencia por la actual conducción del club.

En contraste, el bicampeón de América con la Roja criticó sin filtros al sector opositor, hasta hace poco liderado por Alfredo Stöhwing.

“Me encontré con la otra parte que se dice Bloque Vial y que no sé por qué se metieron al fútbol. No sé si les gusta, no sé nada. Lo único que sé es que solo dañan a Colo Colo”.

Vidal fue más allá y emplazó a quienes no estén comprometidos con el crecimiento del club a dar un paso al costado: “Si no quieren estar, espero que se vayan lo antes posible porque Colo Colo no se puede manchar”.

Además, llamó a la unidad como condición indispensable para alcanzar objetivos deportivos de mayor envergadura. “Si queremos estar entre los mejores de Sudamérica, tenemos que estar unidos. Y el que no tire al mismo lado, tiene que irse”, sostuvo el mediocampista.

“Me gustaría que la gente que no suma se vaya de Colo Colo. Si no están sumando, que se vayan y dejen crecer a Colo Colo”, sentenció Vidal.