“Que actúe primero y después hable de fútbol”: El exabrupto de Arturo Vidal tras consulta por críticas de actor Álvaro Gómez

El volante de Colo Colo reaccionó con molestia al ser consultado por los cuestionamientos del actor Álvaro Gómez tras la goleada ante Fortaleza. También asumió responsabilidades por la derrota y prometió que, ahora sí que sí, "van a ver al verdadero Colo Colo".

Arturo Vidal no se guardó nada tras la dura caída de Colo Colo por 4-0 ante Fortaleza en Brasil, en el marco de la Copa Libertadores. El mediocampista fue parte del punto de prensa ofrecido a su llegada a Chile, donde repasó el complejo momento del equipo, asumió responsabilidades y protagonizó un tenso cruce con un periodista.

Consultado tras su llegada al aeropuerto de Santiago por los cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, incluyendo los del actor chileno Álvaro Gómez, Vidal reaccionó visiblemente molesto:

“¿Actores? ¿Sí? ¿Saben de fútbol? Que actúe primero y después se mete en el fútabol. ¿Ya? Si me va a preguntar algo serio, pregúntamelo bien”, lanzó con tono cortante.

¿Qué más dijo Vidal?

El futbolista también hizo una autocrítica sobre el rendimiento del plantel en el duelo ante los brasileños: “Todos los que entramos a la cancha fuimos responsables. Lo jugamos muy mal y esperamos mejorar lo antes posible”, expresó.

Señaló además que el partido frente a Limache por Copa Chile será clave para reponerse: “Sabemos que el otro día se perdió con ellos, pero esto no puede volver a pasar. Vamos con todo para avanzar y quedarnos con la Copa Chile”.

Sobre su situación personal, el ‘King’ aseguró estar tranquilo: “Estoy bien, acostumbrado y asumo toda la responsabilidad. He tenido derrotas más fuertes que esta, como con Barcelona. Siempre me he parado y sé que nos va a ir muy bien este año”, afirmó.

Finalmente, llamó a la reacción inmediata: “Todos los partidos que vienen serán finales. Van a ver al verdadero Colo Colo que hay”.

El comentario del actor

La molestia de Vidal se dio luego de que el actor Álvaro Gómez, conocido por sus papeles en teleseries como Soltera Otra Vez y Pacto de Sangre, lo cuestionara abiertamente en redes sociales tras bochorno que sufrió el equipo en Brasil.

“Da un paso al lado mejor y dale chance a los que vienen. Si quieres tanto al fútbol y al Colo, podrás aportar desde otro lado. Con tu sueldo se saca adelante a una generación entera de jugadores. Aplaca tu ego”, escribió el intérprete en sus redes.

Vidal, fiel a su estilo, respondió en Instagram con una secuencia de emojis: un payaso, un puño y una cara pidiendo silencio.