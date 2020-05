VIDEO RELACIONADO – Chapa Fuenzalida y su “cuarentena rockera” (02:45)

Este jueves Arturo Vidal habló largo y tendido en un live de Instagram de su club, el Rodelindo Román. Allí, reveló cuáles son los sueños que aún tiene en el fútbol y aprovechó de responderles a los hinchas de Universidad de Chile, que según él, le escriben frecuentemente en redes sociales.

Entre sus deseos, se encuentra volver a jugar en el club de sus amores: “Quiero llegar vigente a jugar a Chile. Deseo volver a Colo Colo para ganar el torneo y Copa Libertadores. Sé que puedo levantar un par de copas con Colo colo, tengo toda la ilusión que llegaré en buen momento para pelear por todo”.

Lee también: Con mucho rock y entrenamientos: Chapa Fuenzalida revela cómo ha sido su cuarentena

En cuanto al retorno a los entrenamientos del Barcelona, señaló: “Fue raro volver a entrenar de a cuatro jugadores. Pero las ganas que teníamos de salir y tocar el balón eran increíbles. Lo disfrutamos más que un niño chico, estuve dos meses sufriendo, pateaba lo que se me cruzaba”.

Vidal descartó dejar su club: “Estoy cómodo en Barcelona, mejor preparado que nunca. Hay un buen grupo y he hecho muy buenos amigos”, y afirmó que siente muy bien físicamente: “Nunca tuve tanto tiempo para prepararme bien. Nunca se me dio este tiempo que se me dio ahora. Pude prepararme de la mejor forma. Estoy con el profe Juan (Gutiérrez, su PF personal) en Barcelona y pudimos hacer un plan para tratar de alargar mi carrera. Ahora se medio. Me siento preparado para lo que viene. Es como que estuviera empezando el año, faltando dos meses para terminar la Champions y la Liga”.

Lee también: Vuelve la hípica: Sporting Club de Viña del Mar retoma las carreras, pero sin público general

También se refirió a los mensajes que le llegan de los hinchas de Universidad de Chile en redes sociales: “A la gente de la U: me pueden seguir escribiendo. Cuando me escriben me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia, pero que me sigan escribiendo porque me doy cuenta que soy lo más importante que tienen, más que su familia, porque me escriben a las 5 o 7 de la mañana. Me da risa. No les voy a responder más, voy a reírme mejor de las cosas, porque para ellos es todo grave”.

Por último, se puso como objetivo jugar la Copa Libertadores con el Rodelindo Román: “Traté de meterlos en el profesionalismo y demostrar que del barrio pueden salir cosas grandes. Ahora campeonamos en Tercera División y mi gran objetivo es subir a primera y jugar una Libertadores con Rodelindo, pero para eso falta mucho”.