Hinchas realizan “arengazo” no autorizado en el Monumental y dejan detenidos antes del Colo Colo contra U. Católica

Pese a la suspensión oficial del evento por falta de asistentes, cientos de barristas se congregaron este viernes en el estadio, lanzaron fuegos artificiales y generaron detenciones.

Pese a no contar con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana, cientos de hinchas de Colo Colo realizaron este viernes un “arengazo” afuera del Estadio Monumental, a un día del clásico contra Universidad Católica por la fecha 20 de la Liga de Primera.

La actividad había sido programada originalmente para el jueves con permiso formal, pero fue suspendida por falta de asistentes. Sin embargo, en redes sociales circularon llamados para realizarla este viernes, lo que llevó a la concentración de barristas en el recinto de Macul, donde incluso se lanzaron fuegos artificiales.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que hubo personas detenidas por estos incidentes. “Precisamente hay algunos detenidos por estos hechos”, indicó en conversación con Meganoticias, agregando que el evento no ha provocado afectaciones graves al transporte público.

Durán recalcó que la autoridad no se opone a los “arengazos” cuando se realizan de forma autorizada, con sistemas de ingreso controlado y, preferentemente, dentro del estadio. “Es una ventaja para los barristas, porque tienen la posibilidad de ver a los jugadores en el último entrenamiento. Y adicionalmente, creo que los barristas debieran ponerse en el lugar de los vecinos del estadio, muchos de los cuales probablemente sean colocolinos también, y que tienen que vivir grandes molestias”, señaló.

Asimismo, criticó que “quienes no quieren cumplir con la ley creen que esto es una autoconvocatoria ilimitada y no se hacen cargo de la externalidad que genera sobre la población”.