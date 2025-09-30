Antony tapa en elogios a Manuel Pellegrini y pide su continuidad en Betis: “Es un gran entrenador y una gran persona”

El delantero brasileño destacó el trabajo del técnico chileno, quien se convirtió en el entrenador con más partidos en la banca del club andaluz. Su contrato vence en junio de 2026 y aún no hay renovación.

El chileno Manuel Pellegrini vive un momento especial en el Real Betis. El fin de semana pasado se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club y fue ovacionado por la hinchada andaluza.

Sin embargo, su continuidad no está asegurada: su contrato termina en junio del próximo año y aún no hay acuerdo de renovación.

En medio de esta incertidumbre, una de las figuras del plantel, el brasileño Antony, llenó de elogios al técnico chileno y manifestó su deseo de que siga en el club.

“Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene. El día a día es increíble. Trabajar con él me hace muy feliz, por la persona que es, no solo conmigo, sino con todos los jugadores”, afirmó en conversación con Radioestadio Noche de Onda Cero.

Respecto a la renovación del DT, fue claro: “Ese tema es entre el club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con él, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien”.

Un Betis ilusionado

El atacante también habló del presente del equipo. “Creo que podemos pelear por todas las competiciones. La pasada temporada jugamos la final de Conference y eso nos muestra que el Betis crece cada vez más”.

“El equipo es increíble. Es el mejor ambiente que he tenido nunca. Todos juntos, todo el mundo sonriendo. Eso marca diferencias”, aseguró.

“Yo siempre miro primero la felicidad y aquí fui muy feliz. Mis niños y mi mujer también. El dinero es importante, pero la felicidad es mucho más importante”, cerró.