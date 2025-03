Aníbal Mosa anuncia acciones legales contra Carlos Cortés: “Sufrí una agresión cobarde, inesperada”

Por CNN Chile 13.03.2025 / 16:54 Compartir

{"multiple":false,"video":{"key":"czBhLrAi7lA","duration":"00:10:48","type":"video","download":""}}

El presidente de Blanco y Negro buscará prohibir el acceso de Carlos Cortés a los estadios y aclaró en el punto de prensa: "No me enredé con los cables, me tiraron al piso. Es muy denigrante".