Carlo Ancelotti elogia a La Roja de Nicolás Córdova tras goleada de Brasil: “Jugaron un partido serio”

El técnico de la selección brasileña analizó el desempeño de Chile tras el 3-0 en la penúltima fecha de las Eliminatorias, destacando su solidez defensiva y la complejidad que impuso en el primer tiempo.

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, tuvo palabras de elogio para La Roja, a pesar de la goleada 3-0 que su equipo le propinó en la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

El estratega italiano destacó la solidez defensiva del equipo chileno en la primera mitad del encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Ancelotti fue consultado por el desempeño de los dirigidos por Nicolás Córdova.

“Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto sobre todo en la primera parte”, aseguró el ex DT del Real Madrid, reconociendo la dificultad que impuso el cuadro nacional antes de que Brasil abriera el marcador.

Análisis de Ancelotti sobre el partido

El técnico brasileño explicó que el partido se tornó más fácil para su equipo una vez que se rompió el cero. “Obviamente que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros”, afirmó, y añadió que el encuentro estuvo abierto hasta el segundo gol de la “Canarinha”, ya que en el segundo tiempo Chile adoptó una postura más ofensiva.

Por otro lado, Ancelotti también expresó su satisfacción con el rendimiento de su propio equipo, que logró el triunfo en el Estadio Maracaná y aseguró su cupo en el próximo Mundial.