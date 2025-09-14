Deportes marcelo bielsa

“Amor por el juego”: Marcelo Bielsa sorprende sentarse sobre una pared para ver partido en Uruguay

Por CNN Chile

14.09.2025 / 14:40

El extécnico de Chile sorprendió al sentarse sobre una pared para ver un encuentro del fútbol uruguayo.

Marcelo Bielsa dejó una curiosa imagen en el encuentro entre Liverpool Peñarol, válido por la séptima fecha del Clausura 2025 de la Liga AUF Uruguaya

El partido, que tuvo como protagonista al ex portero de Colo Colo Brayan Cortés, responsable del empate transitorio, fue disputado en el Estadio Belvedere, recinto que se encontraba en su capacidad máxima, lo que dejó al actual técnico de la selección uruguaya sin opciones de encontrar ubicación en la galerías.

Frente a este panorama, el estratega argentino no tuvo más remedio que sentarse en una de las paredes del estadio para observar el encuentro.

La imagen se volvió rápidamente viral, generando una ola de opiniones que destacaron el compromiso y “amor por el juego” del rosarino.

 

