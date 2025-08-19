Deportes alexis sánchez

Alexis Sánchez sorprende y suma minutos en amistoso del Udinese en plena incertidumbre por su futuro

Por CNN Chile

19.08.2025 / 13:31

{alt}

El chileno, que se había restado de la pretemporada buscando una salida, fue titular en un amistoso ante el Cjarlins Muzane. Todo apunta a que podría continuar en Friuli.

Alexis Sánchez volvió a sorprender en Italia. El delantero chileno, que había estado ausente de la pretemporada del Udinese a la espera de definir su futuro, reapareció en un amistoso del cuadro de Friuli y sumó sus primeros minutos con miras al arranque de la temporada 2025-2026.

El tocopillano fue titular en la victoria del Udinese ante el Cjarlins Muzane, elenco de la Serie D, en un partido en el que el técnico Kosta Runjaic dio rodaje a los futbolistas que no tuvieron acción en el duelo de Copa Italia frente al Carrarese.

Según consignó Tutto Udinese, “esto es una sorpresa dada la ausencia de Sánchez durante la preparación del equipo esta pretemporada. ‘El Niño’ llevaba días entrenando por separado, a la espera de confirmar su futuro”.

El reencuentro con las canchas se produce a pocos días del inicio de la Serie A. El Udinese debutará el lunes 25 de agosto frente al Hellas Verona, mientras que el jueves 21 tendrá la presentación oficial del plantel. La gran incógnita es si Sánchez será parte de la ceremonia.

Con este giro, todo indica que el goleador histórico de la Roja podría continuar en Italia, pese a los rumores de un traspaso durante el mercado de fichajes.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Declaraciones atraviesan la inscripción de Jadue en lista parlamentaria: Críticas desde el oficialismo y la oposición
Día de los Patrimonios 2025: Títeres, desfile de perros, recorrido por La Moneda y más panoramas gratuitos
Percepción hacia la población migrante: ¿Cómo observan los chilenos la llegada de extranjeros?
La disputa entre Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU contra el Ministerio de Salud: Cuestionan nuevo mensaje en alimentos con sellos
Alexis Sánchez sorprende y suma minutos en amistoso del Udinese en plena incertidumbre por su futuro
Gilberto Gil en Chile 2025: Fecha, lugar, venta de entradas y detalles de su gira de despedida