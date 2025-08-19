Alexis Sánchez sorprende y suma minutos en amistoso del Udinese en plena incertidumbre por su futuro

El chileno, que se había restado de la pretemporada buscando una salida, fue titular en un amistoso ante el Cjarlins Muzane. Todo apunta a que podría continuar en Friuli.

Alexis Sánchez volvió a sorprender en Italia. El delantero chileno, que había estado ausente de la pretemporada del Udinese a la espera de definir su futuro, reapareció en un amistoso del cuadro de Friuli y sumó sus primeros minutos con miras al arranque de la temporada 2025-2026.

El tocopillano fue titular en la victoria del Udinese ante el Cjarlins Muzane, elenco de la Serie D, en un partido en el que el técnico Kosta Runjaic dio rodaje a los futbolistas que no tuvieron acción en el duelo de Copa Italia frente al Carrarese.

Según consignó Tutto Udinese, “esto es una sorpresa dada la ausencia de Sánchez durante la preparación del equipo esta pretemporada. ‘El Niño’ llevaba días entrenando por separado, a la espera de confirmar su futuro”.

El reencuentro con las canchas se produce a pocos días del inicio de la Serie A. El Udinese debutará el lunes 25 de agosto frente al Hellas Verona, mientras que el jueves 21 tendrá la presentación oficial del plantel. La gran incógnita es si Sánchez será parte de la ceremonia.

Con este giro, todo indica que el goleador histórico de la Roja podría continuar en Italia, pese a los rumores de un traspaso durante el mercado de fichajes.