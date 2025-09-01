Alexis Sánchez ya llegó a España para firmar una temporada con el Sevilla

El delantero de 36 años llega tras salir del Udinese, donde solo tuvo participación en 14 partidos.

(EFE) – Alexis Sánchez, procedente del Udinese italiano, llegó este lunes al aeropuerto sevillano de San Pablo para formalizar un contrato de una temporada con el Sevilla, club en el que suplirá al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña que acaba de ser traspasado al Benfica.

El veterano delantero, de 36 años, llega al equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda como agente libre tras haberse desvinculado del Udinese, con el que la pasada campaña solo participó en 14 partidos oficiales (no marcó ni asistió) debido a una lesión en el gemelo y también a su mala relación con el técnico alemán Kosta Runjaic.

La llegada del chileno, según informaron a EFE fuentes del Sevilla, responde a un deseo expreso del ‘Pelado’ Almeyda, quien habría hablado con el chileno para conocer su disposición a regresar a LaLiga once años después de abandonar el Barcelona, en el que militó tres temporadas (2011-14).

En su etapa como barcelonista, el delantero antofagastino disputó 141 encuentros oficiales, en los que marcó 47 goles y repartió 35 asistencias, y acumuló seis títulos: una Liga, dos Copas del Rey, dos Supercopas, una Supercopa de Europa y una Intercontinental.

Alexis Sánchez posee, además, un amplio palmarés debido a su paso por grandes clubes de cinco países (Colo-Colo, River Plate, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán) y es, sobre todo, el máximo realizador histórico de la selección chilena, para la que ha marcado 50 goles en 168 partidos y con la que ganó las Copas de América de 2015 y 2016.