Alexis Sánchez vuelve a entrenar con Udinese a días del inicio de la Serie A

Por CNN Chile

16.08.2025 / 11:31

El delantero chileno, que buscaba una salida durante la pretemporada, reapareció en las prácticas del club de Friuli. Su futuro sigue en duda a una semana del debut liguero.

Alexis Sánchez sorprendió este sábado al reaparecer en los entrenamientos del Udinese, a solo una semana del inicio de la Serie A 2025-2026.

El tocopillano, que mantiene contrato vigente con el club italiano, no había participado en la pretemporada debido a que buscaba una salida. Incluso se especuló con su arribo al Fenerbahce de Turquía, dirigido por José Mourinho, pero finalmente la opción no prosperó.

En imágenes compartidas por el Udinese en redes sociales, se pudo ver al chileno trabajando junto al plantel, pese a que el técnico Kosta Runjaic había manifestado que no contaba con él. La relación entre ambos se mantiene distante, lo que alimenta la incertidumbre sobre su permanencia en Friuli.

La temporada pasada fue particularmente difícil para Sánchez: no convirtió goles ni entregó asistencias, sumando pocos minutos y sin entrar en los planes del entrenador.

Udinese enfrentará este lunes 18 de agosto al Carrarese, de la Serie B, por la Copa Italia, mientras que su estreno en la Serie A será el 25 de agosto frente al Hellas Verona.

