Alejandro Tabilo tras título en Chengdu: “Ha sido un año muy duro con muchas lesiones, pero esto es inolvidable”

El chileno, que conquistó su tercer título ATP tras superar al italiano Lorenzo Musetti en una final dramática, conversó en exclusiva con CNN Deportes. Reconoció lo complejo que ha sido el 2025, explicó su decisión de no jugar la Copa Davis y adelantó lo que espera en Tokio.

Alejandro Tabilo vive un momento inolvidable. El chileno se coronó campeón del ATP 250 de Chengdu, su tercer título en el circuito, tras vencer en una final dramática al italiano Lorenzo Musetti.

En entrevista con CNN Deportes, el número dos de Chile repasó sus sensaciones después de un año marcado por lesiones y altibajos.

“Muy feliz, increíble sensación. Muy feliz con todo el equipo, con mi novia que está acá. Estoy sin palabras”, comenzó diciendo el tenista, que salvó dos puntos de partido y remontó un tiebreak en el que estuvo 4-1 abajo para quedarse con la victoria.

El jugador reconoció lo exigente de la definición: “Había cansancio, fue muy duro en lo mental. Estuve enfocado en seguir luchando y se dieron las cosas. Pudimos sacar esos dos match points y estoy feliz”.

Tabilo confesó que este triunfo tiene un valor especial porque su temporada ha estado marcada por las lesiones: “Ha sido un año muy duro con muchas lesiones. Cada vez que volví tuve algunos buenos partidos, pero después tenía que parar. Ojalá ahora seguir sano. Muy feliz con cómo se dio esta semana”.

En ese sentido, explicó también la decisión de no disputar la Copa Davis con Chile: “Más que nada fue por cuidar el cuerpo. Había que evitar tanto viaje y el cambio de superficies, de cemento a arcilla y luego volver a cemento. Era muy duro para el calendario”, comentó.

Lo que viene en Tokio

Tras su consagración en China, Tabilo ya piensa en el ATP 500 de Tokio, donde debutará ante el belga Zizou Bergs: “Todos los torneos son importantes. Viajo mañana y espero llegar lo mejor posible. Estoy a full y quiero seguir con este ritmo, pero con calma, sin forzar nada”, adelantó.