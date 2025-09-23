Deportes tenis

Alejandro Tabilo conquista el ATP 250 de Chengdú tras una dramática final ante Lorenzo Musetti

Por Michel Nahas Miranda

23.09.2025 / 10:48

El número uno de Chile se impuso al italiano en un intenso partido definido en el tie break del tercer set, sumando el tercer título ATP de su carrera.

Alejandro Tabilo se quedó con la gloria en China. El número uno de Chile derrotó al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Chengdú, en un partido electrizante que se definió en el tie break del tercer set por 7-5.

El zurdo conquistó así el tercer título ATP de su carrera, retomando la senda del triunfo luego de que en 2024 ganara los torneos de Auckland y Mallorca y llegara a las semifinales del Masters 1000 de Roma.

Con este triunfo, Tabilo suma valiosos puntos en el ranking, regresando al Top 100 -quedará en torno al puesto 76- y juntando fuerzas para el cierre de la temporada tenística.

