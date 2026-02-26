Alejandro Tabilo anticipa la serie contra España por Copa Davis: “Podemos ganar mucha ventaja con un estadio lleno y apoyándonos”

En la previa del duelo con Thiago Tirante por los octavos de final del Chile Open, el tenista nacional conversó con CNN Deportes sobre su participación en el torneo actual en Santiago y la preparación para la serie por la Copa Davis contra España.

Este jueves, no antes de las 20:00, el tenista nacional Alejandro Tabilo (42°) enfrentará al argentino Thiago Tirante (76°) por los octavos de final del Chile Open. Ambos jugadores se enfrentaron recientemente el pasado viernes 20 de febrero por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde el chileno lo superó en tres sets.

Tabilo viene de derrotar al también tenista nacional Tomás Barrios en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, mientras que Tirante se impuso al peruano Ignacio Buse (66°).

La raqueta número uno de Chile, conversó con CNN Deportes y abordó lo que está siendo su participación en el Chile Open y anticipó la serie contra España por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis en septiembre.

Respecto al duelo con Tirante, Tabilo dijo: “Jugamos la semana pasada y pudimos sacar el partido, pero esta es una nueva semana así que hay que salir muy enfocado y con tono“.

“Sentí el apoyo del público, escuché a harta gente alentándome así que eso se agradece y ojalá mañana que lleguen a apoyar con todo porque lo vamos a necesitar”, aseguró respecto a cuanto influye el jugar en Chile.

En cuanto a las posibilidades de ser campeón, señaló: “Alguna vez me encantaría ganar este torneo, ahora estoy tratando de tomarlo paso a paso, ver cómo va el cuerpo, después de tantas semanas de Buenos Aires, Río, quiero tomarlo paso a paso y ojalá se dé, sería un sueño“.

Serie de Copa Davis contra España: ¿Estadio Nacional o Movistar Arena? ¿Arcilla o cancha dura?

Muchas incógnitas han surgido de cara a la llave contra España por la Copa Davis a disputarse en septiembre, se ha debatido la superficie en la que se debe jugar desde cancha dura o arcilla y el recinto, barajando el tradicional Court Central del Estadio Nacional y el Movistar Arena.

Ante esto, Alejandro Tabilo sostuvo: “El Nacional es histórico, yo creo que siempre va a ser la sede principal, dijeron que a lo mejor puede ser en el Movistar Arena y armar algo ahí, pero igual yo creo que con el Estadio Nacional tiene toda su historia, es un buen estadio”.

“Me gustaría si pudieran hacer un buen estadio, con mucha gente porque España juega muy bien en todas las superficies, tienen un equipo muy completo que juega todo el circuito ATP, entonces no veo que saquemos ventaja si cambiamos de superficie, pero podemos ganar mucha ventaja con un estadio lleno y apoyándonos”, afirmó.

Revisa la entrevista completa de CNN Deportes a Alejandro Tabilo: