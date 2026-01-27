Alcaraz y Zverev protagonizarán la primera semifinal del Australian Open 2026: ¿Cuándo juegan?

El tenista español y alemán disputarán su decimotercer encuentro en el circuito, el historial es de seis victorias para cada uno.

Durante la noche del lunes y la mañana este martes se jugaron los primeros partidos de cuartos de final del Australian Open, definiendo la primera semifinal del torneo que se juega en Melbourne.

El primer encuentro en disputarse fue entre el alemán Alexander Zverev (3°) y el estadounidense Learner Tien (29°). En un encuentro que duró poco más de tres horas, el 3 del mundo se impuso en cuatro sets por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6 para asegurar su paso a la ronda de los cuatro mejores.

Mientras que en el otro duelo, el español Carlos Alcaraz (1°) venció al local Alex de Miñaur (6°) en 2 horas y 15 minutos. El murciano no tuvo mayores complicaciones para llevarse la llave en tres sets por 7-5, 6-2 y 6-1.

Para Alcaraz, esta será su primera vez en las semifinales del Australian Open. Sus mejores presentaciones fueron el 2023 y 2024 cuando alcanzó los cuartos de final.

Mientras que para Zverev será su cuarta semifinal en el major australiano. En 2020, 2024 y 2025 jugó la ronda previa a la final, siendo el año pasado la única oportunidad en la logró acceder a la final, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner (2°).

Alcaraz vs Zverev: Un historial igualado

El 1 y el 3 del mundo se han enfrentado en 12 oportunidades a lo largo de sus carreras en el circuito, el historial esta igualado con seis victorias para cada uno.

En canchas con superficie dura, como la del Australian Open, la balanza si inclina hacia el lado de Zverev con 5 triunfos contra 3 de Alcaraz, pero el último encuentro entre ambos en este tipo de cancha se lo llevó el español por 6-4 y 6-3 en el Masters 1000 de Cincinnati.

En cuanto a partidos disputados en Grand Slams, se han enfrentado en cuatro ocasiones, dejando dos victorias para cada uno. El alemán venció al español en cuartos de final de Roland Garros el 2022 y en la misma instancia en el Australian Open del 2024, siendo este el único encuentro entre ambos en el major australiano.

Por su parte, Alcaraz derrotó a Zverev en cuartos de final del US Open el 2023 y en la final de Roland Garros del 2024.

El 1 del mundo llega con la confianza de haberle ganado a alemán en su último encuentro en cancha dura y de Grand Slam. Además, entrará a la cancha con menos horas de juego en el cuerpo, sumando 11 horas y 53 minutos, mientras que Zverev lo hace con 14 horas y 25 minutos.

El partido esta programado para este viernes 30 de enero en horario por definir.