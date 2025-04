Alcalde de Rancagua enciende alarmas: Mundial Sub 20 “corre serio riesgo” por falta de apoyo financiero desde el Gobierno

El jefe comunal Raimundo Agliati advirtió que, a la fecha, la comuna no ha recibido los recursos financieros prometidos por las autoridades hace un tiempo, y que el municipio ha invertido fondos propios para el mejoramiento de canchas de entrenamiento.

El Mundial Sub-20 corre riesgo. Así lo afirmó el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, quien por medio de un escrito alertó por la realización del torneo de fútbol, que se realizará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

El mundial cuenta con cuatro sedes: Estadio Nacional en Santiago, El Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca y Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, desde Rancagua han criticado la nula disposición del Gobierno y de la ANFP para poner en marcha la ayuda que fue prometida hace un tiempo.

En detalle, al jefe comunal advirtió que, a pesar del compromiso inicial por parte de autoridades nacionales y regionales, hasta ahora no se ha materializado ningún apoyo concreto del Estado. A medida que se acorta el plazo impuesto por FIFA para tener listos los recintos deportivos del Mundial Sub-20, la Municipalidad de Rancagua ha debido enfrentar sola el desafío.

En el comunicado, apuntó a que “un Mundial no es responsabilidad exclusiva de una ciudad: es una tarea país. Y si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse. Esa responsabilidad no será del municipio, sino del Estado y de sus autoridades que decidieron no sumarse”.

En ese sentido, recalcó que “el Gobierno debe sincerar su postura. O se suma y aporta de manera concreta, o deberá asumir la responsabilidad de que este evento fracase por falta de compromiso institucional”.

Y continuó señalando que el torneo “corre un serio riesgo”, ya que a tan solo cinco meses de que comience, hay trabajos que no se han realizado. Esto, teniendo en cuenta la rigurosidad del ente rector del fútbol, podría provocar que no se lleve a cabo, dijo.

Además, a través de sus redes sociales, el alcalde expresó su “preocupación objetiva por la falta de apoyo y sobre todo de recursos financieros por parte del gobierno para cumplir con las exigencias establecidas por la FIFA”.

Según dijo, el municipio ha invertido recursos propios para el mejoramiento de las canchas 1 y 4 del Complejo Patricio Mekis y en el Complejo Deportivo Nororiente, recintos que deben estar finalizados antes del 31 de agosto.