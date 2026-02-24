Deportes fútbol

Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023

Por CNN Chile

24.02.2026 / 09:03

El canterano del Real Madrid aseguró esperar "con calma el juicio que le permitirá que la verdad salga a la luz".

(EFE) – El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló Hakimi en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”

