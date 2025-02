Abierto de México pierde a grandes figuras: Casper Ruud, Holger Rune y Tommy Paul de baja por intoxicación alimenticia

Una insólita razón terminó dejando afuera del ATP 500 de Acapulco a varias de sus figuras.

El torneo, que comenzó el pasado lunes 24 de febrero y terminará este sábado 1 de marzo, tuvo tres bajas sensibles durante los últimos días. Se trata de Casper Ruud, Holger Rune y Tommy Paul.

¿La razón? Una intoxicación alimenticia.

La organización del evento emitió un comunicado en el cual manifestó: “La salud y bienestar de nuestros jugadores es nuestra prioridad. Les deseamos una pronta recuperación y esperamos verlos más fuertes pronto”.

“Aún queda mucho tenis por disfrutar en Acapulco con grandes encuentros en la cancha”, añadieron.

De todos modos, hasta ahora no se ha dado a conocer qué desencadenó la intoxicación en los tenistas.

A través de sus redes sociales, los tenistas manifestaron su pesar porque no podrán seguir compitiendo, y por razones externas a su desempeño en la competencia.

Uno de ellos fue el danés de 21 años Holger Rune. En sus redes sociales, dijo estar “furioso y triste al mismo tiempo”.

“Tuve una intoxicación alimentaria y no pude jugar hoy”, explicó, añadiendo que “uno de mis lugares favoritos es México y me encanta este torneo. No fue en absoluto como quería que terminara”.

Furious and so sad at the same time. Had a food poisoning and was unable to play today. One of my favorite places is Mexico and I love this tournament @AbiertoTelcel . Absolutely not the way I wanted it to end

— Holger Rune (@holgerrune2003) February 27, 2025