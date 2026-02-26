¿A qué hora juegan hoy Tabilo y Garín por el Chile Open? Horarios y dónde verlos en vivo

Este jueves se definen los últimos clasificados a los cuartos de final del ATP 250 de Santiago y de los tenistas chilenos, solo quedan Alejandro Tabilo y Cristian Garín, quienes buscaran su paso a los ocho mejores esta tarde.

El Chile Open continúa este jueves con una jornada marcada por la presencia de dos tenistas nacionales en la cancha principal del torneo, en San Carlos de Apoquindo, donde jugarán Alejandro Tabilo (42°) y Cristian Garín (93°) por los octavos de final del certamen.

El primero en saltar al Court Central Jaime Fillol será Garín, quien no antes de las 18:30, enfrentará al campeón de la edición 2024 del torneo, el argentino Sebastián Báez (52°). El historial entre ambos está 2-1 a favor del trasandino, pero en su último encuentro en el Masters 1.000 de Miami 2023 fue “Gago” quien se quedó con la victoria.

Una vez concluido este duelo, no antes de las 20:00, saldrán a la cancha Alejandro Tabilo, que enfrentará al argentino Thiago Tirante (76°). Ambos se enfrentaron el pasado viernes 20 de febrero por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, donde el chileno lo superó en tres sets, siendo el único partido entre ambos.

El torneo se puede ver por televisión a través de TNT Sports Premium, y en streaming mediante HBO Max con el plan de TNT Sports.