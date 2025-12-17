650 deportistas desafiarán el estándar olímpico en el Scotiabank Triatlón de Zapallar

Un total de 650 competidores participarán en la octava edición del Scotiabank Triatlón de Zapallar, el último evento del año en Chile.

La prueba, que se desarrollará este sábado 20 de diciembre desde las 8:00 horas, sigue el estándar olímpico con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de running. De los inscritos, 450 atletas competirán de forma individual y 201 lo harán en 67 equipos de posta.

Detalles del circuito y el espíritu del evento

El recorrido incluye la bahía de Zapallar para la natación, un circuito en bicicleta hacia Costa Cachagua y Papudo, y un tramo de running entre Zapallar y Cachagua.

Sebastián Noguera, director ejecutivo de la productora AndesChimp, afirmó que el foco está en ofrecer una experiencia inolvidable y de primer nivel a los deportistas. La competencia se consolida como una de las principales fechas del circuito nacional y la antesala del Ironman de Pucón.