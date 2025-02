50 años de tradición rota: Los Yankees cambian su estricta normativa de vello facial

La organización de los Yankees de Nueva York ha decidido flexibilizar su histórica política de vello facial, permitiendo ahora “barbas bien cuidadas”, una medida que revoca la norma impuesta en la década de 1970 por el fundador del equipo, George Steinbrenner.

¿Aaron Judge con barba? Con la revocación de una regla de décadas de antigüedad del equipo de los Yankees de Nueva York, eso podría ser posible.

El socio gerente general de los Yankees, Hal Steinbrenner, anunció el viernes que el equipo ha modificado su política de vello facial para permitir “barbas bien cuidadas”. Es una decisión que da marcha atrás a un antiguo mandato del padre de Steinbrenner, George Steinbrenner, que compró el equipo en 1973. Fue propietario de la franquicia hasta su muerte en 2010.

La estricta norma del vello facial había estado en vigor desde la década de 1970.

“En las últimas semanas he hablado con un gran número de jugadores antiguos y actuales de los Yankees, que abarcan varias épocas, para conocer sus puntos de vista sobre nuestra antigua política de vello facial y aseo personal, y agradezco sus comentarios sinceros y variados”, dijo Hal Steinbrenner en un comunicado.

“Estas últimas conversaciones son una prolongación de un diálogo interno que se remonta a varios años. En última instancia, la decisión final recae en mí y, después de considerarlo detenidamente, modificaremos nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y el personal uniformado lleven barbas bien cuidadas en el futuro. Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad familiar de nuestra política anterior”.

Hablando más tarde el viernes en una conferencia de prensa, Steinbrenner dijo: “Esta generación, la gran mayoría de los hombres de 20, 30 y 40 años de este país usan barba. Nuestro nuevo vicepresidente usa barba, los miembros del Congreso también, y la lista sigue y sigue y sigue en este país y en este mundo”.

“Forma parte de lo que son estos jóvenes. Forma parte de su carácter. Forma parte de su personalidad. ¿Me identifico totalmente con eso? Para mí es difícil. Soy un hombre mayor que nunca ha tenido barba en su vida. Pero es algo muy importante para ellos”.

“Lo más importante para mí fue sentarme cara a cara con varios de nuestros jugadores y varios de nuestros altos cargos”, prosiguió.

“A partir de esas conversaciones, todas las conversaciones que tuve en la temporada baja y en los últimos años con gente como (el gerente general de los Yankees, Brian Cashman), sí tomé la decisión de que la política vigente estaba desactualizada y dado lo importante que es para esa generación, y dado que es la norma en este mundo de hoy, que era algo poco razonable”.

Por lo general, los Yankees habían exigido a los jugadores que fueran bien afeitados cuando vestían las rayas diplomáticas, pero los bigotes estaban permitidos.

La noticia podría ser un alivio en particular para el recién adquirido cerrador Devin Williams, que había lucido barba durante años como jugador de los Cerveceros de Milwaukee antes de unirse a los Yankees esta temporada baja. Su foto de equipo para los Yankees había hecho olas en el inicio de los entrenamientos de primavera cuando todavía lucía algo de vello facial a pesar de la prohibición.

La norma ha sido criticada por varios jugadores a lo largo de los años. Don Mattingly fue famoso por estar en el banquillo durante un partido en 1991 después de negarse a cortarse el pelo, un incidente que más tarde fue parodiado en el legendario episodio Homer at the Bat de The Simpsons.

Más recientemente, los exjugadores de los Yankees Andrew McCutchen y Clint Frazier han criticado la norma tras abandonar el club.

La política incluso ha hecho que los Yankees pierdan algunos jugadores de alto perfil en el pasado. El tres veces cerrador All-Star Brian Wilson optó por no afeitarse la barba en 2013 cuando el equipo preguntó por su disponibilidad, y el ganador del premio AL Cy Young David Price dijo ese mismo año que no jugaría para los Yankees mientras la política estuviera en vigor.

“Ganar era lo más importante para mi padre”, dijo Hal Steinbrenner. “Creo que si alguien viniera y le dijera que estaba muy seguro de que esto podría afectarnos a la hora de conseguir los jugadores que queremos conseguir… si algo así nos restara méritos, disminuyera nuestras posibilidades, no lo sé. Creo que él podría ser un poco más apto para hacer el cambio que yo hice de lo que la gente piensa, porque se trataba de ganar”.