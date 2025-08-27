“Acá no hay lugar para la violencia”: 8 hechos de agresividad protagonizados por hinchas de Independiente y que desmienten a Grindetti

Néstor Grindetti se ha encargado de responsabilizar exclusivamente a Universidad de Chile por los hechos vividos en el marco de la Copa Sudamericana exculpando de culpa su mala organización.

“A diferencia de la Universidad de Chile, en Independiente no hay lugar para la violencia ni la vamos a tolerar nunca. Estas acciones violentas exceden por completo la responsabilidad de Independiente como club organizador”.

Las palabras son de Néstor Grindetti, presidente del Club Independiente, luego de presentar sus descargos ante la Conmebol por el cancelado duelo entre los Rojos y Universidad de Chile, por los octavos de la Copa Sudamericana.

En el estadio Libertadores de América, las barras locales y visitantes protagonizaron serios incidentes que terminaron en un gran número de heridos de ambas parcialidades y con más de 100 detenidos, sólo del cuadro chileno.

Grindetti se ha encargado de responsabilizar exclusivamente a Universidad de Chile exculpando de culpa su mala organización.

Pero más allá de eso, hay diversos hechos de violencia que desmienten categóricamente los dichos del timonel del Rojo respecto a que son un club donde no hay lugar a la violencia.

8 hechos violentos protagonizados por hinchas de Independiente