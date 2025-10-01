Zombie Walk 2025: Todo sobre el desfile de Halloween en Plaza Italia

¡A comenzar a preparar el disfraz! La Zombie Walk 2025 ya tiene fecha en Santiago y rendirá homenaje al rey de los monstruos: el siniestro Doctor Mortis. Revisa aquí todos los detalles de uno de los eventos más esperados de Halloween.

(CNN Español/CNN Chile) – El Halloween o Noche de brujas es una popular celebración en Estados Unidos pero su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá del mundo anglosajón la han adoptado.

La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows’ Eve o All Hallows’ Evening (“La Noche de Todos los Santos”, en español).

En el primer día de noviembre, familias de todo el mundo, desde Francia hasta México, celebran el Día de Todos los Santos, un festival cristiano típicamente marcado con reuniones familiares y oraciones silenciosas para honrar a todos los santos.

El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2.000 años llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia, se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares.

“Lo que llamaríamos noviembre, o la primera parte de él, parece haber sido el tiempo designado para el fin de la cosecha y el comienzo del invierno entre los pueblos que hablaban o hablan lenguas celtas, principalmente representadas hoy por los irlandeses”, explica a CNN Joseph Nagy, profesor del Departamento de Lenguas y Literatura Celta de la Universidad de Harvard.

Si bien no queda claro exactamente cómo celebraron Samhain los antiguos celtas, debido a que no había muchos registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según registra Enciclopedia Britannica. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes.

Las coordenadas de la ZombieWalk 2025

¡Ya hay fecha para la Zombie Walk, así que es momento de preparar el disfraz con tiempo! En esta edición se rendirá homenaje al rey de los monstruos: el siniestro Doctor Mortis, en el marco de los 80 años que cumple este histórico radioteatro.

Fecha: domingo 19 de octubre

Horario: 12:00 horas (mediodía)

Lugar: Plaza Italia

Este icónico personaje surgió en 1945, en la ciudad de Punta Arenas. Sus cimientos estuvieron en el radioteatro y en la novela creada por el escritor y locutor radial Juan Marino Cabello desde la década de 1940. A lo largo de los años, ha formado parte de diversos formatos y se ha convertido en un referente del terror, el suspenso, el misterio, el policial y la ciencia ficción.

